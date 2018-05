P.za S.Carlo: Sanna a pm, interrogatemi

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - L'ex questore Angelo Sanna ha chiesto di essere interrogato dai pm di Torino nel procedimento sui fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017. Sanna è uno dei quindici indagati per disastro, lesioni e omicidio colposo. Il mese scorso i magistrati hanno chiuso formalmente le indagini e oggi sono scaduti i termini entro i quali le difese potevano presentare le loro iniziative.

Alcuni avvocati stanno facendo svolgere degli accertamenti dai loro specialisti per "ridiscutere le interpretazioni del consulente tecnico della procura Mauro Esposito". La difesa di Michele Mollo, funzionario della questura, contesta che toccasse a lui annullare la serata per le lacune organizzative. "In base al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il provvedimento si può prendere solo per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità per iniziativa del questore. E' previsto che in caso di urgenza o per grave necessità pubblica ad intervenire sia il prefetto. Ma per il prefetto i pm hanno chiesto l'archiviazione".