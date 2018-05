Nedved, in porta serve coppia vincente

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "Mi fa strano non vedere Buffon alla Juve, siamo arrivati insieme nel 2001". Pavel Nedved torna con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, sull'addio del capitano bianconero. "Avere nuovamente una coppia vincente, che ti dà sicurezza, non sarà facile - aggiunge -, con Gigi ho vissuto tutti gli anni prima da calciatore e poi da dirigente.

Cosa sceglierà per i futuro? Ha parlato con i familiari e con tutti noi, gli abbiamo detto tutti qualcosa ma ora la scelta sta a lui. Non voglio dire nulla, farà la scelta giusta per se stesso".