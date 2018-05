Lavoro nero,chiusa discoteca Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 MAG - Erano tutti irregolari i lavoratori di una nota discoteca di Alessandria. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Ispettorato Territoriale del Lavoro al termine dei controlli effettuati nel locale, che potrà riprendere l'attività solo dopo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e il pagamento delle sanzioni previste. Accertate violazioni amministrative per 42 mila euro, 21 mila per la discoteca e altrettanti per l'agenzia investigativa che forniva il personale per la sicurezza. Il valore dei contributi omessi ammonta in tutto a 10 mila euro.