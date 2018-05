Chiamparino,c'è stato vulnus democratico

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "C'è stato un vulnus democratico perché non si è rispettato l'equilibrio dei poteri tra presidenza della repubblica e parlamento, equilibrio che è alla base dello stato di diritto". Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, tornato oggi in Consiglio regionale dopo la convalescenza da un intervento chirurgico, è intervenuto così nella discussione relativa alle sorti del governo nazionale.

"È la prima volta nella storia della Repubblica - ha affermato Chiamparino - che un orientamento del presidente della Repubblica per la formazione del governo non viene accolto. È un vulnus democratico che ci deve allarmare, perché siamo di fronte a sindaci che tolgono la foto del presidente dal proprio ufficio e altri che arrivano a abbrunare la bandiera come se ci fosse un lutto nazionale". "Propongo che in occasione del 2 giugno - ha concluso - tutti i rappresentanti politici e dei partiti della Città si raccolgano intorno all'alzabandiera e al tricolore".