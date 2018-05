Governo, M5S sotto Prefettura Torino

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Manifestazione di sostenitori del Movimento 5 Stelle ieri sera a Torino in Piazza Castello davanti alla sede della Prefettura. Fra i presenti ci sono una decina di consiglieri comunali con il Presidente del Consiglio Fabio Versaci. Fra i presenti alla manifestazione anche sostenitori della Lega. Dai dimostranti si è levato il grido "vergogna" rivolto in direzione del palazzo della Prefettura, presidiato da una camionetta della polizia.

Oggi invece è prevista, sempre davanti alla Prefettura, una manifestazione del Pd a difesa delle istituzioni e della Costituzione. "Bisogna resistere e reagire", sostiene il segretario metropolitano del Pd di Torino, Mimmo Carretta. "Come Pd siamo pronti alla mobilitazione per difendere le nostre Istituzioni - annuncia -. Scendiamo in piazza. Faccio appello a tutte le forze democratiche per ritrovarci in piazza Castello alle 18.30".