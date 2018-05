Cortese, Giunta ha finito apprendistato

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Il periodo di apprendistato è concesso a tutti. Ora però se hanno una visione della città la tirino fuori". Lo chiede a chi governa la Città di Torino il segretario generale della Uil Piemonte, Gianni Cortese, che martedì 29 maggio apre il congresso della sua organizzazione a Rivalta.

"Il rapporto con l'amministrazione comunale è iniziato con una certa diffidenza da parte loro. Abbiamo poi fatto l'accordo sulla Tari, ma c'è ancora molto da recuperare. Spesso i confronti dipendono dalla buona volontà dell'assessore o del funzionario di turno", spiega Cortese che chiede anche alla Regione "un maggiore dinamismo".

Molti i temi della lunga relazione (oltre 40 pagine) che Cortese - di cui è attesa la conferma - terrà davanti a 326 delegati in rappresentanza di quasi 150.000 iscritti, circa 7.000 in più del 2014 e il massimo storico per l'organizzazione.

La Uil ha in Piemonte 89 sedi e 6 camere sindacali territoriali.

Oltre 262.000 cittadini si sono rivolti ai suoi servizi nel 2017.