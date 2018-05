Vandali contro auto vigili, denunciati

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Per festeggiare la notte di Capodanno avevano vandalizzato, a Torino, le automobili private degli agenti della polizia municipale parcheggiate sotto il comando di via Bologna. Dopo quasi sei mesi di accertamenti sono stati identificati e denunciati per danneggiamento aggravato.

Il quartetto, dopo avere cenato in un kebab, aveva proseguito la serata in via Bologna. Mentre i vigili prestavano servizio al comando, i vandali saltavano sul cofano delle cinque vetture e sfondavano a pedate i parabrezza.

Esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza gli agenti hanno tracciato un identikit degli autori del gesto. Poi, con accertamenti sulle banche dati e ricerche sui social, hanno individuato la prima componente del gruppo, una donna, che nei giorni successivi alla bravata era stata arrestata dalla guardia di finanza per spaccio. Quindi si è passati al fidanzato e ad altri due ragazzi.

I quattro hanno ammesso i fatti giustificandosi con la noia e con incomprensioni di carattere sentimentale.