Nuovo accordo Torino-San Pietroburgo

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - A settembre verrà firmato a Torino un nuovo protocollo d'intesa tra la Città e San Pietroburgo. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino, a margine dell'International Economic Forum che si è svolto nella città russa, dopo l'incontro con il governatore Georgy Poltavchenko. Sono stati individuate "diverse opportunità condivise su cui lavorare nelle prossime settimane per tradurre il documento in obiettivi programmatici triennali: l'automotive e la filiera delle imprese, la guida autonoma in ambito urbano (Torino la prima città italiana a sperimentarla), l'innovazione e l'industria 4.0, il comparto biomedicale e farmaceutico, la seconda linea della metropolitana. E soprattutto il Competence Center, dove Torino si è classificata al primo posto".

"Insieme al Politecnico, all'Università e alle imprese - spiega Appendino - abbiamo la possibilità di sviluppare e disegnare un nuovo modello di industria 4.0, puntando sull'innovazione e rilanciando l'eccellenza e il know how del nostro territorio".