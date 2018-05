Disinnesco bomba, stop aerei treni metro

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Il piano per il disinnesco dell'ordigno bellico trovato nei giorni scorsi nel quartiere Lingotto di Torino scatterà domani mattina alle 8. Duemila persone saranno evacuate, chiuse le attività commerciali, bloccati la metropolitana e il traffico di ogni veicolo, ridotte le corse ferroviarie, quasi completamente sospeso il traffico aereo a Caselle, interrotte (in un'ampia zona del quartiere) le forniture di gas, energia elettrica e segnali di telefonia mobile, mentre verranno istituiti speciali servizi anti-sciacallaggio. Il Coc, Centro operativo comunale della Protezione civile, ha messo a punto un piano per consentire agli artificieri del 32esimo Reggimento genio guastatori dell'Esercito di mettere in sicurezza la bomba, pesante 130 kg La deflagrazione dell'ordigno avverrà nel poligono militare di San Maurizio Canavese (Torino).