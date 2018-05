Tappa Giro, cicloamatori con bici a mano

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Alcune centinaia di ciclisti amatoriali, appassionati del Giro d'Italia, questa mattina si sono ammassati al Colletto di Meana di Susa, dove hanno trovato una pattuglia di carabinieri che chiudeva la strada. Uno stop che ha creato un po' di tensione, ma la situazione è stata risolta in poco tempo e i ciclisti hanno potuto proseguire secondo le disposizioni della Prefettura, portando a mano le bici per non rovinare il fondo del tratto in sterrato sulla strada del Colle delle Finestre.

"Ancora ieri - spiega il prefetto, Renato Saccone - i sopralluoghi tecnici avevano escluso il passaggio dei ciclisti appassionati: il loro transito, infatti, avrebbe reso impraticabile la strada del Colle delle finestre ai corridori.

Dopo il sopralluogo di questa mattina, - spiega il prefetto - complice un clima estremamente favorevole, e dopo le interlocuzioni con i sindaci di Usseaux e di Meana, con tutti gli organi tecnici e l'organizzazione, abbiamo individuato una soluzione che accontentasse tutti".