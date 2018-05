Riccardo Muti chiude Lingotto Musica

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Il concerto diretto da Riccardo Muti e sold out da tempo il 30 maggio chiude la rassegna 2017-2018 dei Concerti del Lingotto. Per il maestro Muti si tratta della prima volta sul podio dell'Auditorium Giovanni Agnelli. Sotto la sua guida c'è l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, formazione da lui fondata nel 2004 e composta da musicisti italiani tutti di età inferiore ai trent'anni, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti.

Il programma della serata è dedicato alla musica orchestrale degli operisti italiani nella seconda metà dell'Ottocento, passando in rassegna pagine di Giacomo Puccini (Intermezzo da Manon Lescaut), Pietro Mascagni (Intermezzo da Cavalleria rusticana), Ruggero Leoncavallo (Intermezzo da Pagliacci), Alfredo Catalani (Contemplazione), Umberto Giordano (Intermezzo da Fedora) e Giuseppe Martucci (Notturno op. 70 n. 1).