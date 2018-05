Torino sospende la domenica ecologica

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Il Lingotto di Torino si ferma, domenica 27 maggio, per le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico trovato durante i lavori per il raddoppio di Eataly e la Città annulla la giornata ecologica. Lo ha deciso l'assessore comunale all'Ambiente, Alberto Unia, anche per ridurre l'impatto delle numerose iniziative presenti nel capoluogo piemontese.

Domenica non sarà quindi in vigore il blocco del traffico nella Ztl Centrale dalle ore 10 alle ore 18, come inizialmente previsto. Restano invece confermate le iniziative a tema ambientale previste per la giornata, '1000 alberi per Torino', 'Waste Mob 2018', una gara di raccolta rifiuti, e il #pulitour al ponte Carpanini.