Mondiali: Higuain, pronto per la Russia

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - "Sto bene, ho la testa sgombra, arriviamo tutti con la massima concentrazione, più uniti che mai. Il Mondiale sarà da giocare con tanta voglia di vincere".

Così Gonzalo Higuain al suo arrivo in Argentina. "Con la Juve - ha detto il 'Pipita' - è stata una grande stagione: abbiamo vinto scudetto e Coppa Italia e in Champions siamo stati eliminati all'ultimo minuto da un rigore". Higuain ha ricordato la recente nascita della prima figlia Alma: "Sono felice, è una sensazione meravigliosa, unica, che mi dà forza e tranquillità.

Purtroppo sono stato costretto ad andare via da casa, ma aspetto il Mondiale con voglia e ambizione".