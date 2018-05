Giro: Froome, Yates non era al 100%

(ANSA) - PRATONEVOSO (CUNEO), 24 MAG - E' stato un giorno positivo, questa è la prima di tre tappe consecutive molto dure, ma per la prima volta abbiamo visto che Yates non era al 100 per cento. Per me è stata una sorpresa, perché finora è stato fortissimo. Adesso tutti pensano ad attaccarlo. Io sto bene, dopo la caduta a Gerusalemme non ero al 100 per cento". Così Chris Froome commenta la tappa di Pratonevoso, dove Yates ha rischiato di perdere il primato. "Per la prima volta in questo Giro finalmente sono stato più forte e veloce di Yates, questa per me è una buona notizia", ha aggiunto Tom Dumoulin, secondo in classifica e adesso a soli 28" dal primo posto.