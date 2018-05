Aumentano voli tra Torino e Napoli

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - "In brevissimo tempo viene completamente ristabilita e incrementata l'offerta di collegamenti tra Torino e Napoli, che vedrà tre vettori operare sulla tratta complessivamente 29 collegamenti settimanali, in aumento del 4% rispetto all'attuale offerta, a tutto vantaggio di passeggeri e aziende che potranno beneficiare di una maggiore scelta di compagnie e tariffe". Così la Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino, commenta l'annuncio di Volotea.

"Dopo la decisione di Alitalia di interrompere l'offerta a partire dal 1° giugno, Sagat - spiega - si è messa immediatamente al lavoro per favorire l'ingresso di nuovi vettori che potessero servire il grande bacino di utenza business e turistica che storicamente si muove su questa direttrice" la società che gestisce lo scalo torinese.

Blue Air, "che già opera sulla rotta con 13 voli settimanali, a partire dall'11 giugno aggiungerà altre 3 frequenze; dal 3 settembre easyJet collegherà le due città con un volo giornaliero".