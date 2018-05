21/o CinemAmbiente, 118 film dal mondo

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Record di film inviati, 3.200, alla 21/a edizione di CinemAmbiente, che ne proietterà 118, dal 31 maggio al 5 giugno. La rassegna, la più nota in Europa del settore, è stata presentata oggi con un appello del climatologo Luca Mercalli: "Bisogna mettere l'ambiente al centro della politica e della vita dei cittadini, perché se ne parla tanto ma di fatto la gente continua a vivere come se l'ambiente fosse una questione che riguarda altri". La 21/a edizione della rassegna è stata realizzata con un budget di 291.000 euro (19.000 in meno dell'anno scorso) gestito dal Museo del Cinema.

Il fondatore e direttore da 21 anni Gaetano Capizzi (il suo mandato triennale è scaduto, ma dovrebbe venir rinnovato) ha sottolineato la qualità dei film pervenuti al festival. Apre la rassegna 'Anote's Ark' girato nelle Karibati, isole che stanno rischiando di scomparire. Il festival chiude nella Giornata mondiale dell'Ambiente dedicata quest'anno alla lotta contro la plastica monouso.