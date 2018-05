Vignale, bando primario carceri ad hoc

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Il consigliere regionale Gian Luca Vignale (Mns) depositerà una interpellanza sul bando dell'Asl Città di Torino per "il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa Assistenza sanitaria penitenziaria".

Per l'esponente del centrodestra si tratta di un bando costruito ad hoc per un vincitore, il cui nome Vignale ha scritto in una mail certificata inviata a se stesso il 15 maggio, e oggi inserito all'interno di una busta chiusa alla presenza dei giornalisti. "Se la nomina corrisponderà al nome indicato - annuncia l'esponente Mns - farò un esposto all'Anac".

Il bando, fatto per nominare un primario che dovrà occuparsi della sanità penitenziaria torinese, secondo Vignale viola la legge perché troppo dettagliato. "Non sto dicendo che chi partecipa o vincerà non abbia i titoli - chiarisce l'esponente Mns - ma il nostro dovere, poiché ce lo chiede la legge, è premiare i migliori. Se il vincitore designato fosse il migliore, non avrebbe bisogno di farsi costruire un bando su misura".