Silvia Beccaria guida Donne Impresa

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Silvia Beccaria è la nuova responsabile Donne Impresa di Coldiretti Piemonte, eletta oggi all'unanimità dal coordinamento regionale elettivo. Succede a Graziella Boveri.

Con il fratello Davide e la sorella Laura conduce l'azienda vitivinicola di famiglia ad Ozzano, nell'alessandrino, dove si produce Barbera, Freisa, Grignolino, Malvasia e Cortese. Azienda da tempo proiettata sul mercato nazionale e internazionale.

"Sono onorata di poter rappresentare le imprenditrici piemontesi - dice Beccaria - lavoreremo per la valorizzazione e promozione dei progetti di filiera, per tutelare le eccellenze del nostro patrimonio enogastronomico e far crescere il tessuto imprenditoriale piemontese".

Nel 2017 sono nate quasi 7 mila imprese guidate da donne.

Complessivamente sono 98 mila, il 22,4% delle imprese in Piemonte. "Le imprese rosa hanno una forte tenuta economica che garantisce solidità anche al patrimonio dell'enogastronomia Made in Piemonte", dice Fabrizio Galliati vicepresidente di Coldiretti Piemonte.