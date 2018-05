Lingotto Musica compie 25 anni

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - I concerti di Lingotto Musica, nati da un'idea dell'Avvocato Giovanni Agnelli, compiono 25 anni.

Trecento quelli allestiti fino ad oggi, con le maggiori orchestre e i più importanti direttori del mondo, e 400mila gli spettatori. Gli abbonati sono in media 1.200 l'anno.

Numeri ricordati oggi dal direttore artistico Francesca Gentile Camerana e dal neo presidente Giuseppe Proto, che prende il posto di Lodovico Passerin d'Entreves, in occasione della presentazione della stagione 2018-2019. In cartellone nove concerti con grandi orchestre e solisti, dall'11 ottobre al 2 maggio. Da segnalare anche Lingotto Giovani e Lingotto per le scuole, pensati per promuovere la musica e i giovani talenti.

Aprono il cartellone Frieder Bernius e la Hofkapelle Stuttgart con la Missa Solemnis di Beethoven, mentre a chiuderlo saranno i Berliner Philharmoniker diretti da Daniel Harding per celebrare il memorabile concerto dei Berliner diretti da Claudio Abbado che 25 anni fa battezzò la nascita della rassegna.