In fuga con migranti, preso passeur

(ANSA) - CUNEO, 23 MAG - Si è concluso con l'arresto di un uomo, sedicente iracheno, l'inseguimento la scorsa notte sull'autostrada Torino-Savona di un'auto che non si era fermata all'alt della polizia. Dalla barriera autostradale di Carmagnola (Torino) fino a Marene (Cuneo), dove l'auto ha distrutto la sbarra del casello per poi proseguire la fuga fino all'altezza di Fossano, lungo strade provinciali e comunali. A bordo del veicolo, un Chrysler Voyager, c'erano otto persone, cittadini di nazionalità bengalese diretti in Francia.

Il passeur è stato accompagnato presso la Questura di Cuneo per gli accertamenti del caso. All'operazione della polizia stradale hanno partecipato anche alcune pattuglie dei carabinieri.