Fermato con foglie cocaina all'aeroporto

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Arrivava dalla capitale del Perù, dopo una breve sosta a Madrid, il sessantenne fermato dalla guardia di finanza all'Aeroporto di Caselle Torinese con una sessantina di grammi di foglie di cocaina. Erano nascoste in un sacchetto plastificato, tra gli abiti all'interno di un trolley.

L'uomo di origini peruviane,già noto alle forze dell'ordine per lesioni e minacce, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Rischia sino a quattro anni di carcere.