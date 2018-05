Torna Gru Village Festival, 15 concerti

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Piero Pelù, Gué Pequeno, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Fabrizio Moro, il dj Bob Sinclar, l'unica data italiana del gruppo cult dello ska britannico Madness il 20 luglio, l'apertura del tour di Lorenzo Fragola il 27 luglio, il Sunshine Gospel Choir: sono alcuni degli appuntamenti del GruVillage 105 Music Festival dal 18 giugno al 28 luglio nell'Arena esterna di Le Gru.

Il cartellone è stato presentato oggi dal presidente del Consorzio Esercenti, Renato Antonio De Carli, e dal direttore di Le Gru e del GruVillage, Davide Rossi.

In tutto 15 eventi spalmati nell'arco di un mese e mezzo, di genere molto diverso, pensati per un pubblico vario, realizzati in una bella location immersa nel verde, uno spazio di 6.000 mq ben attrezzato per artisti e pubblico. Inaugura l'estate a Le Gru, il 18 giugno, un 'Party Up' firmato Radio 105, animato da Ylenia, Mitch e Pizza, protagonisti del programma record 'Tutto Esaurito'. Special guest della serata Fabio Rovazzi con le sue hit e baby K.