Torino, Salone del Caffè per Bocuse d'Or

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Torino capitale italiana del caffè.

Per tre giorni, dal 9 all'11 giugno, in piazza Carlo Alberto, si terrà per la prima volta il 'Salone Turin Coffee', promosso da Lavazza, Vergnano e Costadoro con la Città. Saranno presenti anche nove piccole torrefazioni locali. La kermesse, inserita nel Bocuse D'Or Europe Off 2018, prevede molti eventi: degustazioni, cocktail di caffè, percorsi sensoriali alla scoperta degli aromi del caffè, una mostra fotografica. Il Museo Lavazza aprirà le porte gratuitamente. Due Onlus sono coinvolte nel progetto, CasaOz e 1Caffè.

"Turin Coffee nasce dalla capacità di fare sistema e darà lustro alla città. Sarà un ulteriore motivo per scegliere Torino come meta ideale per coloro che ricercano cultura ed esperienze.

Il Salone, ideato da tre grandi aziende, darà spazio all'artigianato di eccellenza", sottolinea Alberto Sacco, assessore al Commercio della Città di Torino.