'Io, Barolo' nel borgo di Roddi

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Degustazione itinerante per il 'Re dei vini' nel centro storico del borgo di Roddi (Cuneo), sabato 26 maggio. Lungo le stradine e le piazzette del concentrico medievale, da Piazza Umberto I fino al belvedere, ai piedi del Castello, si tiene la manifestazione 'Io, Barolo'.

A margine dell'evento principale, diverse iniziative: con le Food&Wine Experience proposti abbinamenti gourmet fra una selezione di vini piemontesi e prodotti agroalimentari di eccellenza (massimo 30 posti disponibili in italiano e 15 in inglese), mentre nelle Wine Tasting Experience© 4.0 il pubblico (30 posti in italiano e 15 in inglese) sarà guidato alla scoperta dei vini attraverso le proprie percezioni sensoriali: un gioco interattivo per valutare i diversi parametri dei vini e ricostruire il profilo sensoriale personalizzato di ciascun vino tramite il proprio smartphone. Per tutta la serata sarà disponibile lo 'street food delle Langhe': una selezione di piatti tipici del territorio, preparati da Accademia FoodLab.