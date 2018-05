Il 27 maggio domenica ecologica a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Torna a Torino, il 27 maggio, la domenica della sostenibilità, per promuovere la cittadinanza attiva e far crescere la coscienza ambientale. Il centro sarà chiuso al traffico veicolare dalle 10 alle 18, entro i confini della Ztl centrale, fatte salve le esenzioni per particolari categorie di cittadini e veicoli.

Fra gli eventi in programma, la quarta tappa del progetto di '1000 alberi per Torino' promosso dalla sindaca Chiara Appendino e dall'assessore all'Ambiente Alberto Unia, che prevede la piantumazione partecipata di alberi in tutte le Circoscrizioni, 600 stavolta nella zona di via Ghedini. È invece promossa dalla Città con Green Office dell'Università, Green Team del Politecnico, Cus Torino e Iren/Amiat, l'iniziativa 'Waste Mob 2018' in cui 4 squadre si contenderanno la vittoria raccogliendo al maggior quantità di rifiuti abbandonati in strada da cittadini poco civili. Sullo stesso tema il #pulitour al ponte Carpanini, azione collettiva e autogestita di pulizia del proprio quartiere.