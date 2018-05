A Teatro con Acto contro tumore ovarico

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Uno spettacolo teatrale per sostenere le donne e promuovere il diritto a cure di qualità.

Actos Onlus, la prima associazione nazionale impegnata nella lotta contro il tumore ovarico, porta a Torino 'Nel Paese delle meraviglie', recital di e con Melania Giglio. L'incasso della serata, venerdì 25 maggio al Teatro Astra, sarà devoluto all'acquisto di servizi e strumenti per le pazienti piemontesi.

Il tumore ovarico è una patologia grave e complessa. Le nuove diagnosi, in Italia, sono circa 6mila l'anno, 400-500 in Piemonte, dove da alcuni mesi è nata Acto Piemonte, costola regionale dell'Associazione italiana contro il tumore ovarico.

La neoplasia è la quinta causa di morte per tumore nelle donne, con una sopravvivenza a cinque anni che non supera il 40%. "La diagnosi precoce è uno dei nostri obiettivi e oggi l'unico strumento di cui disponiamo è informare le donne sulla necessità di controlli periodici", spiega la presidente di Acto Piemonte, Alice Tudisco. Per info e prenotazioni biglietti 3333338321.