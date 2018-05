A Mr Oh di Azimut premio Superyacht 2018

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Successo ai World Superyacht Awards per per il modello "MR. OH", dei cantieri Azimut. Il 35 metri ha vinto nella categoria motor yacht semi-dislocante a due ponti, sopra i 35 metri. La giuria ha riconosciuto ai designer di aver realizzato un'imbarcazione capace di grandi spazi sia all' esterno che sottocoperta. Unico nella sua categoria, "MR. OH" offre anche due beach club: una beach area di poppa di 12 mq e a prua una seconda zona lounge di 30 mq, dotata di divanetti prendisole e una vasca idromassaggio. Esterni di Stefano Righini, interni di Achille Salvagni. Sul Main Deck, oltre ad un salone, anche la suite armatoriale dotata di una terrazza privata. Quattro cabine vip nel Lower Deck. "Il riconoscimento ottenuto dall'ammiraglia della Collezione più esclusiva è una conferma dell'impegno del nostro team" ha dichiarato la vicepresidente del Gruppo, Giovanna Vitelli.