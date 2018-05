Travolge moto dopo lite,chiusa inchiesta

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - La Procura di Torino ha chiuso l'inchiesta su Maurizio De Giulio, l'elettricista 51enne di Nichelino (Torino), che lo scorso 19 luglio, a Condove, in Valle di Susa, dopo un diverbio stradale, alla guida del suo furgone ha investito una coppia di giovani in sella a una moto, uccidendo sul colpo una donna di 27 anni, Elisa Ferrero. Il fidanzato, Matteo Penna, 29 anni, è sopravvissuto ma ha dovuto, e deve, affrontare lunghe cure. De Giulio è indagato per omicidio volontario aggravato dai "motivi abietti e futili". Il reato contestato può prevedere anche l'ergastolo.