Torino, a maggio boom presenze turisti

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Il turismo a Torino è sostanzialmente stabile, con una lieve decrescita dell'occupazione delle camere degli hotel dell'1,6% da inizio anno a fine aprile ma con una ripresa negli ultimi mesi, con un +3,7% nel periodo 8 aprile-5 maggio e +12% nella settimana dal 6 al 12 maggio. È quanto rilevano i dati dell'Osservatorio alberghiero della Camera di Commercio illustrati durante una commissione consiliare nella quale è stato confermato il trend di crescita delle strutture extra-alberghiere. In particolare per Airbnb si registra un aumento annuale del 26%, per i B&B e affittacamere aderenti all'Anbba del 10% annuo.

In linea generale, ha spiegato l'assessore al Turismo Alberto Sacco, da un'occupazione media delle camere d'hotel del 58% nel 2012 si è registrato, dal 2015, un aumento costante dell'1% ogni anno per arrivare al 65,3% del 2017. Quanto ad Airbnb nei ponti dal 23 aprile al 6 maggio si sono registrati circa 8mila 500 arrivi con una permanenza media di 3 notti.