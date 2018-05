Ordigno bellico, domenica disinnesco

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - L'operazione di disinnesco dell'ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, trovato il 16 maggio durante lavori di scavo in via Nizza, nei pressi di Eataly, sarà domenica 27 maggio dalle 9.30 alle 15.30.

La decisione, al termine di un vertice che si è svolto oggi in Prefettura, è stata presa sulla base delle indicazioni fornite dall'Esercito.

La bomba di aereo da 130 chili di esplosivo era stata esaminata nei giorni scorsi dagli artificieri dell'esercito del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, che l'hanno messa in sicurezza, circondata da barriere di sabbia.

Tutte le attività commerciali della zona sono regolarmente aperte.