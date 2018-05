Maratona Reale, 4 tappe tra Regge Savoia

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Coniugare sport e cultura per far conoscere a un pubblico più ampio i gioielli delle residenze sabaude piemontesi. Questa l'idea alla base dell'iniziativa Maratona Reale, al via domenica prossima con la prima di quattro tappe che si snoderanno fra le regge dei Savoia sommando alla fine i 42,195 metri di una maratona tradizionale. Il percorso è stato frazionato per renderlo accessibile anche ai corridori meno esperti, in modo di coinvolgere più persone possibile.

La presentazione oggi a Palazzo Madama, fulcro della tappa del 27 maggio, che parte nei pressi dei Giardini Reali di Torino, tocca Palazzo Carignano, Castello del Valentino, Cavallerizza Reale e Villa della Regina, per concludersi in Piazzetta Reale. Le successive tappe saranno il 24 giugno intorno al Castello di Racconigi, il 9 settembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, e il 14 ottobre fra la Reggia di Venaria e il Castello della Mandria.