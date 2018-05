Droni S.Giovanni, "sicurezza garantita"

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "Ad oggi non c'è alcun motivo per pensare che lo spettacolo vada male o che la sicurezza non sarà tutelata al 100% e se ogni volta che si propone qualcosa di nuovo questa viene vissuta come la cosa più tragica che potesse accadere non andremo da nessuna parte". Così l'assessora all'Innovazione della Città di Torino Paola Pisano ha replicato alle critiche mosse dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano durante la discussione della sua interpellanza sullo spettacolo dei droni che quest'anno sostituiscono lo show pirotecnico alla festa patronale di San Giovanni.

L'assessora Pisano ha illustrato i dettagli tecnici di questo tipo di eventi e sottolineato che "la Città ha pensato di affiancare alla tradizione, mantenuta con il Farò del 23 giugno, l'innovazione". In merito alla sicurezza ha precisato che "sarà adottato un piano in linea con la circolare Gabrielli e la questione è già in corso di monitoraggio".