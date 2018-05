Lapo Elkann, un grazie speciale a Buffon

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "Un ringraziamento speciale a tutta la squadra, in particolare al nostro capitano Gigi Buffon per diciassette anni incredibili in cui ha contribuito da protagonista a regalarci emozioni uniche. A lui va tutta la mia stima, il mio affetto ed un augurio sincero". Così Lapo Elkann interviene sul settimo scudetto consecutivo alla Juventus. "Un grazie - aggiunge - a chi, ogni giorno, vive di Juve e per Juve: dai tifosi più longevi, ai magazzinieri, ai giardinieri passando per tutte quelle persone che ogni giorno trasformano il proprio lavoro in passione. Ultimo ma non ultimo, grazie a Massimiliano Allegri e a mio cugino Andrea Agnelli: nei titoli bianconeri il loro ruolo è stato fondamentale perché capace di tenere tutti sulla corda e di guidarli in un'impresa mai riuscita a nessuno".

Una edizione speciale di occhiali da sole sarà l'omaggio di Italia Indipendent di Elkann al nuovo successo del club.