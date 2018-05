Il saluto della Roma a Buffon

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "In questi 17 anni di Juventus abbiamo avuto l'onore di affrontarti come avversario. Goditi l'ultima partita in Serie A e in bocca al lupo per il prossimo capitolo della tua incredibile carriera!". Così la Roma attraverso un post su Twitter rende omaggio a Gianluigi Buffon che oggi contro il Verona giocherà la sua ultima partita in bianconero. Il cinguettio è accompagnato da alcune foto in cui il portiere abbraccia i suoi ex compagni in azzurro Totti, De Rossi e Florenzi.