Appendino allo Stadium, Buffon il top

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - C'è anche la sindaca di Torino Chiara Appendino, tifosa bianconera, all'Allianz Stadium per la partita d'addio di Gianluigi Buffon. La prima cittadina ha postato sui social una foto della figlia, Sara, addosso la maglia numero 10. "La prima di Sara allo Stadium - è il commento della prima cittadina - per l'ultima in bianconero del miglior portiere di tutti i tempi".