A Alfa Romeo 1931 premio Timeless Design

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Il modello Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport/Revelli del 1931 ha vinto il premio "The Greatest breakthrough of its time" che Perini Navi assegna alle auto partecipanti alla Mille Miglia. Il premio è stato assegnato a Corrado e Duccio Lopresto dalla giuria composta da nomi del design e del giornalismo con queste motivazioni: "partendo da un design in linea con le auto del tempo, il designer Mario Revelli di Beaumont ha ridisegnato la carrozzeria dell'Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport/Revell modificandone le linee originali e rendendola più performante e aerodinamica". "Abbiamo l'Alfa Gran Sport/Revelli - ha detto Franco Romani, Design & Style Director di Perini Navi - perché rappresenta un esempio di autentico 'timeless design', in cui da sempre identifica Perini Navi. Il design identitario e lo stile di questa vettura sono in linea con il dna e con i valori Perini Navi".