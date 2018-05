(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Bloccare la Torino-Lione significa disattendere un trattato con la Francia, significa prelevare circa tre miliardi di penali direttamente dalle tasche degli italiani, significa intaccare la credibilità del nostro Paese".

Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Fermare la Tav in corso d'opera significa cedere al pressappochismo disinformato di una cultura pseudo ambientalista del No a tutte le opere pubbliche che rappresentano un volano irrinunciabile per la crescita dell'economia. Bloccare la Tav - conclude Bernini - sarebbe una follia targata M5S che non possiamo e non dobbiamo permettere". (ANSA).