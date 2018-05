Bolaffi, all'asta vini e distillati

(ANSA) - TORINO, 4 MAG - Ci sono vini italiani e stranieri provenienti da cantine selezionate, di annate prestigiose e formati particolari, importanti champagne e distillati di pregio tra i circa 900 lotti che Bolaffi mette all'asta in collaborazione con Slow Food Editore. L'appuntamento, il 17 maggio a Torino, è diventato un appuntamento fisso per collezionisti e appassionati alla ricerca di bottiglie pregiate per le loro cantine.

Tra gli highlight un ricco insieme di lotti di Barolo Monfortino e Cascina Francia di Giacomo Conterno, dal 1937 al 2015, e una bella panoramica dei Barolo della Cantina Mascarello, dal 1960 al 2011. Protagonista col Piemonte anche la Toscana: immancabile, tra i suoi vini, il Brunello di Montalcino. Rare annate di Chateau Lafite Rothshild sono presenti tra i vini francesi e ricercata è anche la selezione di champagne. Completano il catalogo dell'asta oltre 200 distillati, tra whisky scozzesi e bottiglie di grappa. Chiude l'asta una degustazione su invito di whisky Velier.