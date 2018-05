Ugo Borga racconta tragedia Sud Sudan

(ANSA) - AOSTA, 3 MAG - Si intitola 'South Sudan, walk or die: the forgotten genocide' la mostra del fotoreporter aostano Ugo Lucio Borga che racconta la tragedia del Sud Sudan.

L'esposizione è allestita fino al 27 luglio nella galleria d'arte Paola Meliga, in via Maria Vittoria 46, a Torino. "Il conflitto in Sud Sudan - si legge nella presentazione - ha provocato il più grande esodo della storia, in Africa, dal genocidio in Rwanda. La guerra civile del Sud Sudan ha causato una delle più gravi crisi umanitarie del mondo".

L'inaugurazione è prevista oggi alle 18,30. Nell'occasione l'autore presenterà anche il suo libro 'La luna si nasconde-Diari dall'Africa in guerra' edito da Marcovalerio.