Duane Michals, 160 foto al Mef di Torino

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Centosessanta scatti di Duane Michals sono esposte al Mef, Museo Ettore Fico, di Torino fino al 29 luglio, nell'ambito di 'Fo.To - Fotografi a Torino'. La mostra, a cura di Enrica Viganò, è una vasta retrospettiva, organizzata in collaborazione con Fundacion Mapfre di Madrid,.

Duane Michals, uno dei nomi più prestigiosi dell'avanguardia americana, è uno dei fotografi contemporanei che ha rinnovato il linguaggio fotografico con maggiore intensità. Negli anni Sessanta attiva un nuovo approccio alla fotografia che non pretende di documentare il fatto compiuto, il "momento decisivo", o di affrontare gli aspetti metafisici della vita.

"Quando guardi le mie fotografie, stai osservando i miei pensieri": questa frase è la chiave per leggere l'opera completa di Duane Michals.

La mostra è realizzata secondo un percorso espositivo suddiviso in sezioni che mostrano le diverse modalità espressive gradualmente inventate da Michals, ma anche le diverse serie realizzate su argomenti specifici nel tempo.