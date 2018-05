Mercato moto Italia, ad aprile +14,1%

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Torna positivo il mercato delle moto in Italia. Ad aprile le immatricolazioni sono state 24.615, il 14,1% in più rispetto allo stesso mese del 2017. Il comparto scooter, con 13.615 unità, ha realizzato un +17,3%, mentre le moto con 11.000 pezzi seguono con un +10,4%, consolidando il trend positivo. Ancora in flessione i cinquantini, che totalizzano 1.495 registrazioni, il 25,5% in meno. Nei primi quattro mesi del 2018 il totale del mercato italiano ha toccato quota 76.030 veicoli (+3,4% sullo stesso periodo del 2017) "La ripresa non era scontata dopo la battuta d'arresto di marzo - osserva Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma - Il quadro economico evidenzia qualche preoccupazione dovuta al rallentamento della produzione industriale, ai problemi per le esportazioni e ad una domanda interna più debole".