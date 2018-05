Imprese Piemonte, più chiusure che avvii

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Si chiude in rosso il bilancio dei primi tre mesi per le imprese piemontesi: quelle che hanno cessato l'attività - secondo il Registro delle Camere di Commercio - sono 10.767, mentre le aziende nate sono 8.138, con un saldo negativo di 2.629 unità. Il dato della natalità è il peggiore dell'ultimo decennio.

"I numeri non brillanti ci danno l'immagine di una regione ancora fragile, anche se il primo trimestre è quello in cui si concentra la maggior parte delle cessazioni di attività, che si riflette sul Registro nelle prime settimane del nuovo anno", spiega il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, che chiede alle istituzioni, in particolare alla Regione, "un intervento più incisivo".

Negativi i tassi di variazione di tutti i settori, con un calo dello 0,50% del turismo, dello 0,59% dell'industria in senso stretto, dello 0,97% del commercio e dello 0,89% delle costruzioni. Il risultato più negativo appartiene all'agricoltura (-1,43%).