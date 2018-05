Terrorismo, espulso marocchino 54enne

(ANSA) - BIELLA, 1 MAG - Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Con questa espulsione, la 37ma del 2018, sono 274 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi dal 1 gennaio 2015 ad oggi.

Il provvedimento riguarda un 54enne marocchino, già detenuto per gravi reati presso la casa circondariale di Biella, che era stato segnalato agli investigatori per aver manifestato segni di radicalizzazione religiosa, a seguito dei quali aveva avuto rapporti problematici con il personale di vigilanza femminile.

Inoltre, in base a quanto acquisito a seguito degli accertamenti all'interno dell'istituto di pena nel quale era detenuto, il cittadino marocchino aveva espresso la volontà di unirsi alle milizie jihadiste del sedicente stato islamico una volta rimesso in libertà. Per questi motivi, lo straniero, una volta scarcerato, è stato rimpatriato, con accompagnamento nel suo Paese con un volo diretto a Casablanca.