Corteo 1 maggio, sfilano in 20mila

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - Circa ventimila persone sono scese in piazza a Torino per la manifestazione del Primo Maggio. Ad aprire il corteo la sindaca Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il presidente del consiglio regionale Nino Boeti e i sindaci di alcuni comuni del circondario, seguiti da sindacati e associazioni.

Torino è una delle piazze d'Italia in cui, per la prima volta, tra i precari dell'Università, sono presenti diversi fattorini delle piattaforme digitali Deliveroo, Foodora e JustEat, che effettuano in bicicletta le consegne a domicilio di pizze e sushi. In coda lo "spezzone sociale" degli antagonisti, provvisti di un camioncino con lo striscione "Si sta meglio senza governo". Una ventina di attiviste della rete "Non una di meno" ha raggiunto la testa del corteo scandendo lo slogan "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce".

Si è concluso in piazza San Carlo il corteo del primo maggio a Torino. A comizio terminato, gli attivisti dello "spezzone sociale" antagonista è salito sul palco e ha srotolato uno striscione su casa, reddito e servizi. "Entrare in piazza - ha detto uno speaker - è solo l'inizio. Ci vogliamo riprendere tutto, tutto quello che ci spetta".