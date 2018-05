Cassonetti in fiamme ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 1 MAG - Vigili del fuoco al lavoro nelle prime ore del mattino ad Alessandria per l'incendio di alcuni cassonetti ecologici nel quartiere Cristo. Non è escluso che le fiamme siano state appiccate da vandali.

"Una squadra della centrale - precisa una nota - è intervenuta alle 5,24 in corso Acqui al civico 363. Le fiamme hanno distrutto 2 cassonetti standard e 2 di piccole dimensioni dal contenuto non identificabile. L'incendio ha interessato un grosso pino, un palo della pubblica illuminazione e altri 2 contenitori vicini a quelli distrutti". Altro intervento nella vicina via Terracini all'angolo con via Giolitti, "dove sono stati distrutti altri 2 standard e 2 di piccole dimensioni, più un quinto fortemente danneggiato". "Nonostante non siano stati individuati elementi comprovanti il dolo - conclude la nota - non è da escludersi un'azione da parte di ignoti".