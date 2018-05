1 maggio 'alternativo' per i Comunisti

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - E' stata una celebrazione del primo maggio 'alternativa' quella del Partito Comunista a Torino.

Invece di sfilare in corteo, gli attivisti si sono radunati in piazza Cln per una serie di comizi. A chiudere la manifestazione è stato il segretario generale Marco Rizzo: "Dobbiamo riconquistare gli italiani alla lotta - ha detto - con il nostro nome e con il nostro simbolo, dei quali non ci vergogniamo. E con un sindacato di classe, che sappia rappresentare i diritti dei lavoratori e non le prebende dei sindacalisti".