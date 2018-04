Un torneo rugby per salvare la Borsalino

(ANSA) - ALESSANDRIA 30 APR - Anche il rugby si impegna a favore della Borsalino, la storica fabbrica di Alessandria fallita lo scorso dicembre. La squadra della città piemontese ha organizzato per il 6 maggio il 'Trofeo del Cappello', torneo giovanile - aperto alle categorie Under 6-8-10-12 - al quale hanno aderito i 'Saints' di Abbiategrasso (Milano), la Junior Asti, la squadra di Cogoleto (Genova) e la storica Rugby Parma RFC 1912.

"Avevamo un'idea in testa - spiega il segretario dell'Alessandria Rugby, Marco Boccone - e l'abbiamo indossata Da sempre siamo legati alla città e al territorio e, in questa particolare occasione, vogliamo anche noi fare qualcosa di importante per un marchio celebre in tutto il mondo".