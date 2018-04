Trucco gomma bucata, 3 ladri sulla A26

(ANSA) - OVADA (ALESSANDRIA), 30 APR - Tagliano una gomma di un'auto in sosta, si offrono di aiutare i danneggiati e poi cercano di derubarli. Tre uomini, tutti senza fissa dimora, sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Belforte Monferrato nell'area di servizio 'Turchino Est' dell'A26 Genova-Gravellona Toce. L'accusa a carico di Zurab Tsignadze, 37enne georgiano, Said Mokhtari, 54enne algerino e del connazionale Salaheddine Anguel, di 47 anni, è di furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 25 aprile hanno bucato uno degli pneumatici della Ford di una coppia giapponese ferma all'autogrill: in due si sono avvicinati con la scusa di 'aiutare' mentre il complice portava via i bagagli. La coppia si è accorta del furto e ha avvisato la polizia, spiegando che i sospettati si erano allontanati su una Saab grigia. Le pattuglie della Polstrada hanno intercettato l'auto all'altezza dell'area di servizio 'Stura' e dopo un inseguimento hanno fermato la banda.