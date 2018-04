Terapia con le bambole in geriatria

(ANSA) - TORINO, 30 APR - La terapia della bambola sbarca a Torino. L'ospedale Molinette ha deciso di avviare la Doll Therapy su pazienti di geriatria.

La terapia della bambola è un trattamento di tipo non farmacologico che viene applicato in area geriatrica per il trattamento dei disturbi comportamentali nella persona affetta da demenza. Le sue azioni possono realizzarsi sia a livello preventivo che di cura, attraverso il supporto alla salute che può derivare da alcuni benefici dell'intervento organizzato sistematicamente e professionalmente. "Vari studi - informa la Città della Salute - hanno dimostrato che la terapia può essere utilizzata sia con persone che hanno problemi del comportamento, che in situazioni di ansia, agitazione o al contrario depressione ed apatia, per incentivare la relazione e per contenere gli sbalzi d'umore".

"Grazie ad una donazione liberale del Distretto LEO 108 sarà possibile attivare la terapia anche nei pazienti dementi ricoverati presso il reparto di Geriatria diretto dal professor Isaia.