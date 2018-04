Soccorso dopo giorni 87enne ustionato

(ANSA) - IVREA (TORINO), 30 APR - Un uomo di 87 anni, residente in frazione Chiappignolo a Pratiglione, è stato ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino nel tardo pomeriggio di ieri. Il pensionato, soccorso dal personale del 118 nel giardino di casa, ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto è possibile che l'87enne, già nei giorni scorsi, sia rimasto ustionato accendendo la stufa. Vivendo in casa da solo, però, non è riuscito a chiedere aiuto. Accertamenti dei carabinieri in corso.